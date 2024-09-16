Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияПечелки
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
20.03.1891 ст.
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: (Бубнова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Бубнов Евстафий Михайлович
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.
Сын: Бубнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович
Рождение ребёнка
28.04.1908
Дочь: (Бубнова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович
Смерть
После 1908