Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Печелки

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Мать: Зеленцова Екатерина Егоровна

Бракосочетание
20.03.1891 ст.

Муж: Бубнов Михаил Автономович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: (Бубнова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Бубнов Евстафий Михайлович

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.

Сын: Бубнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.

Сын: Бубнов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Дочь: (Бубнова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Автономович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1908

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