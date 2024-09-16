Зеленцова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1854 и 1862
Рождение ребёнка
11.09.1859 ст.
Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Зеленцов Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
03.09.1864 ст.
Сын: Зеленцов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: (Зеленцова) Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно