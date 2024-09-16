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Зеленцова Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1854 и 1862

Муж: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1859 ст.

Сын: Зеленцов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Зеленцов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.09.1864 ст.

Сын: Зеленцов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: (Зеленцова) Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Зеленцов Яков Лаврентьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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