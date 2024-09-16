Бубнов Михаил Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Михаил Автономович

Бубнов Михаил Автономович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Бубнов Автоном Денисович

Мать: Бубнова Екатерина Тимофеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.03.1891 ст.

Жена: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: (Бубнова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Бубнов Евстафий Михайлович

Мать ребёнка: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.

Сын: Бубнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.

Сын: Бубнов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Дочь: (Бубнова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бубнова (Зеленцова) Прасковья Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.