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Нестеров Андрей Матвеевич

Место рождения

д. Лукьяновская, Устьпаденгского прихода, Шенкурского уезда

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Мелания Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Федосья Петровна

Федосья Петровна была второй женой Андрея Матвеевича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Нестеров Петр Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Мелания Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Нестеров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Мелания Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нестеров Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Мелания Николаевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Нестерова Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Нестерова Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
02.08.1895

Сын: Нестеров Роман Андреевич

Мать ребёнка: Нестерова Федосья Петровна

Смерть
Неизвестно

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