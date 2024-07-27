Нестеров Андрей Матвеевич
Место рожденияд. Лукьяновская, Устьпаденгского прихода, Шенкурского уезда
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Федосья Петровна была второй женой Андрея Матвеевича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Нестерова Мелания Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Нестерова Мелания Николаевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Нестерова Мелания Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Нестерова Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Нестерова Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1895
Мать ребёнка: Нестерова Федосья Петровна
Смерть
Неизвестно