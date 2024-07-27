Нестерова Федосья Петровна
Место рожденияд. Лукьяновская, Устьпаденгского прихода, Шенкурского уезда
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Федосья Петровна была второй женой Андрея Матвеевича
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Нестерова Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Нестерова Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
02.08.1895
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно