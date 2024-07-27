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Нестерова Федосья Петровна

Место рождения

д. Лукьяновская, Устьпаденгского прихода, Шенкурского уезда

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Андрей Матвеевич

Федосья Петровна была второй женой Андрея Матвеевича
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Нестерова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Нестерова Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
02.08.1895

Сын: Нестеров Роман Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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