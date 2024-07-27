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Нестеров Роман Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1895

Дата смерти

10.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1895

Отец: Нестеров Андрей Матвеевич

Мать: Нестерова Федосья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова (Русакова) Паня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Агния Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: Нестерова Валентина Романовна

Мать ребёнка: Нестерова (Русакова) Паня

Рождение ребёнка
12.10.1926

Сын: Нестеров Ромуальд Романович

Мать ребёнка: Малютина Агния Николаевна

Рождение ребёнка
31.01.1931

Сын: Нестеров Арнольд Романович

Мать ребёнка: Малютина Агния Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1939

Сын: Нестеров Альберт Романович

Мать ребёнка: Малютина Ольга Степановна

Бракосочетание
10.04.1939

Жена: Малютина Ольга Степановна

Рождение ребёнка
13.08.1941

Сын: Нестеров Евгений Романович

Мать ребёнка: Малютина Ольга Степановна

Смерть
10.11.1943

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