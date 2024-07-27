Нестеров Роман Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1895
Дата смерти10.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1918
Дочь: Нестерова Валентина Романовна
Мать ребёнка: Нестерова (Русакова) Паня
Рождение ребёнка
12.10.1926
Сын: Нестеров Ромуальд Романович
Мать ребёнка: Малютина Агния Николаевна
Рождение ребёнка
31.01.1931
Сын: Нестеров Арнольд Романович
Мать ребёнка: Малютина Агния Николаевна
Рождение ребёнка
08.03.1939
Сын: Нестеров Альберт Романович
Мать ребёнка: Малютина Ольга Степановна
Бракосочетание
10.04.1939
Рождение ребёнка
13.08.1941
Сын: Нестеров Евгений Романович
Мать ребёнка: Малютина Ольга Степановна
Смерть
10.11.1943