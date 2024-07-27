Малютина Агния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютина Агния Николаевна

Малютина Агния Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Дата смерти

?.12.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1926

Сын: Нестеров Ромуальд Романович

Отец ребёнка: Нестеров Роман Андреевич

Рождение ребёнка
31.01.1931

Сын: Нестеров Арнольд Романович

Отец ребёнка: Нестеров Роман Андреевич

Смерть
?.12.1935
Рождение
1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Роман Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.