Малютина Агния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
Дата смерти?.12.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1926
Сын: Нестеров Ромуальд Романович
Отец ребёнка: Нестеров Роман Андреевич
Рождение ребёнка
31.01.1931
Сын: Нестеров Арнольд Романович
Отец ребёнка: Нестеров Роман Андреевич
Смерть
?.12.1935
Рождение
1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно