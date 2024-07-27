Нестерова Мелания Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Смерть
05.11.1883 ст.
Первая жена Нестерова Андрея Матвеевича . Умерла от чахотки