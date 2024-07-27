Нестерова Мелания Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Мелания Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Нестеров Петр Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Нестеров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нестеров Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Смерть
05.11.1883 ст.
Первая жена Нестерова Андрея Матвеевича . Умерла от чахотки

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