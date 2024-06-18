Махин Иван Иванович Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМахин Иван Иванович

Махин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Иван Петров

Мать: Аксинья (Аграфена) Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Махин Андрей

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.05.1861

Дочь: (Махина) Елена

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.11.1862

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.04.1864

Сын: Махин Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Махина) Мария

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Махин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.03.1877

Сын: Махин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Махин Дмитрий

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.