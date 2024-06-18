Махин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Иван Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Махин Андрей
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.05.1861
Дочь: (Махина) Елена
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.11.1862
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.04.1864
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Махина) Мария
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Махин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.03.1877
Сын: Махин Алексей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Махин Дмитрий
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна