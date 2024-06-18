Аксинья (Аграфена) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Аграфена) Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Махин Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Махин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Махин Макарий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петров

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