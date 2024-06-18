Аксинья (Аграфена) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Махин Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Иван Петров