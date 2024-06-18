Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Петр Васильев -меньшой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Махин Иван Иванович

Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Махин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Махин Макарий Иванович

Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова

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