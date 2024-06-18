Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Петр Васильев -меньшой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Махин Иван Иванович
Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Аксинья (Аграфена) Петрова