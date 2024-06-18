Дарья Дмитриевна Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Дмитриевна

Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Махин Андрей

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1861

Дочь: (Махина) Елена

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1862

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1864

Сын: Махин Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Махина) Мария

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Махин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1877

Сын: Махин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Махин Дмитрий

Отец ребёнка: Махин Иван Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.