Павлеченко (Заец) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлеченко (Заец) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заец Андриян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлеченко Никита

Рождение ребёнка
27.10.1933

Дочь: Диденко (Павлеченко) Валентина

Отец ребёнка: Павлеченко Никита

Смерть
Неизвестно

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