Павлеченко (Заец) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заец Андриян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлеченко Никита
Рождение ребёнка
27.10.1933
Дочь: Диденко (Павлеченко) Валентина
Отец ребёнка: Павлеченко Никита
Смерть
Неизвестно