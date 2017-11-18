Павлеченко Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлеченко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1933
Дочь: Диденко Валентина
Мать ребёнка: Павлеченко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлеченко Лукерья
Смерть
Неизвестно