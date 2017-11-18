Павлеченко Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлеченко Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлеченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1933

Дочь: Диденко Валентина

Мать ребёнка: Павлеченко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлеченко Лукерья

Смерть
Неизвестно
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