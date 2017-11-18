Диденко (Павлеченко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Павлеченко) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1933

Дата смерти

18.11.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1933

Отец: Павлеченко Никита

Мать: Павлеченко Лукерья

Рождение ребёнка
27.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Владимир

Смерть
18.11.2017
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