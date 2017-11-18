Диденко (Павлеченко) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1933
Дата смерти18.11.2017
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1933
Отец: Павлеченко Никита
Мать: Павлеченко Лукерья
Рождение ребёнка
27.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Диденко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Диденко Владимир
Смерть
18.11.2017