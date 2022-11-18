Диденко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1928

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928

Отец: Диденко Иван

Мать: Диденко (Закопайло) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко (Павлеченко) Валентина

Рождение ребёнка
27.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко (Павлеченко) Валентина

Смерть
1998

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