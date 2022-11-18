Диденко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1928
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928
Отец: Диденко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко (Павлеченко) Валентина
Рождение ребёнка
27.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко (Павлеченко) Валентина
Смерть
1998