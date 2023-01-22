Полухина (Бельских) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти1893
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
1885
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886
Сын: Полухин Кузьма Поликарпович
Отец ребёнка: Полухин Поликарп Матвеев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ананьева (Полухина) Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Полухин Поликарп Матвеев
Смерть
1893