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Полухина (Бельских) Наталья Андреевна

Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Бельских Андрей Иванов

Мать: Бельских Агриппина Харлампиева

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1885

Муж: Полухин Поликарп Матвеев

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Полухин Кузьма Поликарпович

Отец ребёнка: Полухин Поликарп Матвеев

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ананьева (Полухина) Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Полухин Поликарп Матвеев

Смерть
1893

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