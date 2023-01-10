Ананьева (Полухина) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Полухина) Евдокия Поликарповна

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Полухин Поликарп Матвеев

Мать: Полухина (Бельских) Наталья Андреевна

Бракосочетание
1906

Муж: Ананьев Никифор Семенович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ананьев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Ананьев Никифор Семенович

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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