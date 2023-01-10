Ананьева (Полухина) Евдокия Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
1906
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ананьев Федор Никифорович
Отец ребёнка: Ананьев Никифор Семенович
Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно