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Полухин Поликарп Матвеев

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Полухин Матвей Антонов

Мать: Полухина Домна Яковлева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1885

Жена: Полухина Наталья Андреевна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Полухин Кузьма Поликарпович

Мать ребёнка: Полухина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ананьева Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Полухина Наталья Андреевна

Смерть
1889
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