Полухин Поликарп Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Полухин Матвей Антонов
Мать: Полухина Домна Яковлева
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1885
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886
Сын: Полухин Кузьма Поликарпович
Мать ребёнка: Полухина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ананьева Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Полухина Наталья Андреевна
Смерть
1889