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Сойту Александр Александрович

Место рождения

Новосиверская

Дата рождения

09.02.1948

Дата смерти

18.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1948

Отец: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич

Мать: Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
02.02.1970

Жена: Сойту (Воробьёва) Людмила Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.09.1970

Дочь: Сойту Алена Александровна

Мать ребёнка: Сойту (Воробьёва) Людмила Михайловна

Смерть
18.10.2019
Большие Колпаны, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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