Сойту Александр Александрович
Место рожденияНовосиверская
Дата рождения09.02.1948
Дата смерти18.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1948
Бракосочетание
02.02.1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.09.1970
Дочь: Сойту Алена Александровна
Мать ребёнка: Сойту (Воробьёва) Людмила Михайловна
Смерть
18.10.2019
Большие Колпаны, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область