Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна

Место рождения

Новосиверская

Дата рождения

04.11.1918

Дата смерти

04.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1918

Отец: Сергеев Николай Михайлович

Мать: Сергеева (Андрияйнен) Мария Ивановна

Бракосочетание
Около ?.02.1938

Муж: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1939

Сын: Сойту Николай Александрович

Отец ребёнка: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.02.1948

Сын: Сойту Александр Александрович

Отец ребёнка: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич

Смерть
04.03.2004
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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