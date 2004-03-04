Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна
Место рожденияНовосиверская
Дата рождения04.11.1918
Дата смерти04.03.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1918
Бракосочетание
Около ?.02.1938
Рождение ребёнка
25.12.1939
Сын: Сойту Николай Александрович
Отец ребёнка: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1948
Сын: Сойту Александр Александрович
Отец ребёнка: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич
Смерть
04.03.2004