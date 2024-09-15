Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич
Место рожденияНовосиверская
Дата рождения21.11.1914
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914
Бракосочетание
Около ?.02.1938
Рождение ребёнка
25.12.1939
Сын: Сойту Николай Александрович
Мать ребёнка: Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1948
Сын: Сойту Александр Александрович
Мать ребёнка: Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна
Смерть
Около 2000
Хвойный, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия