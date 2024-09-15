Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич

Место рождения

Новосиверская

Дата рождения

21.11.1914

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914

Отец: Сойтту (Soittu) Андрей (Andreas) Филиппович

Мать: Олликкайнен (Ollikainen) Елена (Helena)

Бракосочетание
Около ?.02.1938

Жена: Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1939

Сын: Сойту Николай Александрович

Мать ребёнка: Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.02.1948

Сын: Сойту Александр Александрович

Мать ребёнка: Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна

Смерть
Около 2000
Хвойный, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

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