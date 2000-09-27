Попыхина (Петрова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1923
Дата смерти27.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923
Рождение ребёнка
26.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
31.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.09.2000