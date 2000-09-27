Попыхина (Петрова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыхина (Петрова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1923

Дата смерти

27.09.2000

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923

Отец: Петров Степан Астафьевич

Мать: Петрова (Тюменцева) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
26.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
31.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.2000

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