Петров Степан Астафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Астафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1923
Дочь: Попыхина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно