Петров Степан Астафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Степан Астафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Астафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1923

Дочь: Попыхина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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