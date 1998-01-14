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Попыхин Георгий Васильевич

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Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

04.05.1922

Дата смерти

14.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1922

Отец: Попыхин Василий Лаврентьевич

Мать: Попыхина Ольга Григорьевна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.09.1948

Дочь: Скулова Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Степановна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
31.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Степановна

Смерть
14.01.1998
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