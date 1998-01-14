Попыхин Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1922
Дата смерти14.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1922
Рождение ребёнка
26.09.1948
Дочь: Скулова Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
31.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попыхина Анастасия Степановна
Смерть
14.01.1998