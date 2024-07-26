Король Швеции Карл XVI Густав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Кронпринцесса Швеции Виктория
Мать ребёнка: Королева-Консорт Швеции Сильвия
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Королева-Консорт Швеции Сильвия
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Принцесса Швеции Мадлен
Мать ребёнка: Королева-Консорт Швеции Сильвия