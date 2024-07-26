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Король Швеции Карл XVI Густав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Принц Швеции Густав Адольф

Мать: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева-Консорт Швеции Сильвия

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Кронпринцесса Швеции Виктория

Мать ребёнка: Королева-Консорт Швеции Сильвия

Рождение ребёнка
1979

Сын: Принц Швеции Карл Филипп

Мать ребёнка: Королева-Консорт Швеции Сильвия

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Принцесса Швеции Мадлен

Мать ребёнка: Королева-Консорт Швеции Сильвия

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