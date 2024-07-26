Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПринцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Саксен-Кобург-Готский Карл Эдуард

Мать: Шлезвиг-Гольштейнская Виктория Аделаида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Принц Швеции Густав Адольф

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Маргарет Шведская

Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Биргитта Шведская

Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дезире Шведская

Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Кристина Шведская

Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф

Рождение ребёнка
1946

Сын: Король Швеции Карл XVI Густав

Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф

Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.