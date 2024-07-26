Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Маргарет Шведская
Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Биргитта Шведская
Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дезире Шведская
Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Кристина Шведская
Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф
Рождение ребёнка
1946
Сын: Король Швеции Карл XVI Густав
Отец ребёнка: Принц Швеции Густав Адольф
Смерть
1972