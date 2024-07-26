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Принц Швеции Густав Адольф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Маргарет Шведская

Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Биргитта Шведская

Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дезире Шведская

Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Кристина Шведская

Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Рождение ребёнка
1946

Сын: Король Швеции Карл XVI Густав

Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская

Смерть
1947

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