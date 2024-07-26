Принц Швеции Густав Адольф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Маргарет Шведская
Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Биргитта Шведская
Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дезире Шведская
Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Кристина Шведская
Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская
Рождение ребёнка
1946
Сын: Король Швеции Карл XVI Густав
Мать ребёнка: Принцесса Швеции Сибилла Саксен-Кобург-Готская
Смерть
1947