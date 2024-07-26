Королева-Консорт Швеции Сильвия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева-Консорт Швеции Сильвия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Швеции Карл XVI Густав

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Кронпринцесса Швеции Виктория

Отец ребёнка: Король Швеции Карл XVI Густав

Рождение ребёнка
1979

Сын: Принц Швеции Карл Филипп

Отец ребёнка: Король Швеции Карл XVI Густав

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Принцесса Швеции Мадлен

Отец ребёнка: Король Швеции Карл XVI Густав

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