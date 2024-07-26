Королева-Консорт Швеции Сильвия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Кронпринцесса Швеции Виктория
Отец ребёнка: Король Швеции Карл XVI Густав
Рождение ребёнка
1979
Отец ребёнка: Король Швеции Карл XVI Густав
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Принцесса Швеции Мадлен
Отец ребёнка: Король Швеции Карл XVI Густав