Федотов Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения25.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1878
Отец: Антонов Федор Ионович
Бракосочетание
20.08.1897
Жена: Федотова Анна Китаева
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева
Рождение ребёнка
19.12.1899
Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: Устинья Павловна
Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева
Рождение ребёнка
30.12.1902
Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева
Смерть
Неизвестно