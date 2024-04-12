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Федотов Павел Федорович

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

25.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1878

Отец: Антонов Федор Ионович

Мать: Антонова Евдокия Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.08.1897

Жена: Федотова Анна Китаева

Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Федотов Петр Павлович

Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: Устинья Павловна

Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Федотов Василий Павлович

Мать ребёнка: Федотова Анна Китаева

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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