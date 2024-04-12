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Федотова Анна Китаева

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Китаев - Титов (мещанин) Михаил Филиппович

Мать: Китаева Варвара Рябцева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.08.1897

Муж: Федотов Павел Федорович

Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Федотов Петр Павлович

Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: Устинья Павловна

Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Федотов Василий Павлович

Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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