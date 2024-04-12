Федотова Анна Китаева
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
20.08.1897
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович
Рождение ребёнка
19.12.1899
Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: Устинья Павловна
Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович
Рождение ребёнка
30.12.1902
Отец ребёнка: Федотов Павел Федорович
Смерть
Неизвестно