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Антонов Федор Ионович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

04.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Антонов Ион Федотович

Мать: Антонова Васса Агафоновна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1872

Жена: Антонова Евдокия Степановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федотов Егор Федорович

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1878

Сын: Федотов Павел Федорович

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
04.11.1884
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1885

Сын: Антонов Никифор Федорович

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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