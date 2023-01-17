Антонов Федор Ионович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти04.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Антонов Ион Федотович
Бракосочетание
15.?.1872
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
25.06.1878
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна
Смерть
04.11.1884
Рождение ребёнка
06.02.1885
Сын: Антонов Никифор Федорович
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Степановна