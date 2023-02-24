Антонова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Евдокия Степановна

Антонова Евдокия Степановна

avatar

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Степан Миронович

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1872

Муж: Антонов Федор Ионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федотов Егор Федорович

Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1878

Сын: Федотов Павел Федорович

Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1885

Сын: Антонов Никифор Федорович

Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close