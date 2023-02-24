Антонова Евдокия Степановна
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Степан Миронович
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1872
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович
Рождение ребёнка
25.06.1878
Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович
Рождение ребёнка
06.02.1885
Сын: Антонов Никифор Федорович
Отец ребёнка: Антонов Федор Ионович
Смерть
Неизвестно