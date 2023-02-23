Антонова Васса Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Васса Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

18.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лунькова Неонилла Антонова

Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Антонов Федор Ионович

Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Федотов Илья Ионович

Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Федотов Илья Ионович

Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1865

Сын: Антонов Елисей Ионович

Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1869

Сын: Федотов Лука Ионович

Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
18.09.1897
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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