Антонова Васса Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти18.09.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лунькова Неонилла Антонова
Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Федотов Илья Ионович
Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Федотов Илья Ионович
Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович
Рождение ребёнка
11.06.1865
Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович
Рождение ребёнка
15.10.1869
Сын: Федотов Лука Ионович
Отец ребёнка: Антонов Ион Федотович
Смерть
18.09.1897