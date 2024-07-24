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Гонор Максим Иванович

Место рождения

Яснозорье, Черкаська область

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Гонор Иван Андреевич

Мать: Гонор Марина Ивановна

Яснозорье, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонор Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сиренко Елисавета Максимовна

Мать ребёнка: Гонор Ульяна Степановна

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Гонор Алексей Максимович

Мать ребёнка: Гонор Ульяна Степановна

Яснозорье, Черкаська область
Место жительства
1840
Яснозорье, Черкаська область
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
Неизвестно

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