Гонор Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: Гонор Иван Андреевич
Мать: Гонор Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гонор Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сиренко Елисавета Максимовна
Мать ребёнка: Гонор Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Мать ребёнка: Гонор Ульяна Степановна
Место жительства
1840
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
Неизвестно