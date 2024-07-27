Гонор Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонор Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1757 г.р.

Мать

Вычислено 1762 г.р.

Жена

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Гонор Андрей Яковлевич

Мать: Гонор Улиана Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонор Марина Ивановна

Место жительства
1794
Яснозорье, Черкаська область
РС 1794 ГАКО ф.280 оп.2 д.63 стр.692
Место жительства
1811
Яснозорье, Черкаська область
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Гонор Максим Иванович

Мать ребёнка: Гонор Марина Ивановна

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.12.1816 ст.

Сын: Гонор Даниил Иванович

Мать ребёнка: Гонор Марина Ивановна

Яснозорье, Черкаська область
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X74-S9LR : Sun Mar 10 20:32:08 UTC 2024), Entry for Иов ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Гонор Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Гонор Марина Ивановна

Место жительства
1840
Яснозорье, Черкаська область
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
После 1840

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