Гонор Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: Гонор Андрей Яковлевич
Мать: Гонор Улиана Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гонор Марина Ивановна
Место жительства
1794
РС 1794 ГАКО ф.280 оп.2 д.63 стр.692
Место жительства
1811
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Гонор Марина Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1816 ст.
Мать ребёнка: Гонор Марина Ивановна
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X74-S9LR : Sun Mar 10 20:32:08 UTC 2024), Entry for Иов ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Гонор Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Гонор Марина Ивановна
Место жительства
1840
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
После 1840