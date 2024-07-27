Гонор (Гоноренко) Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонор (Гоноренко) Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1735 г.р.

Жена

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: Гонор Яков

Мать: Гоноренко Агафья Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонор Улиана Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Гонор Яков Андреевич

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Гонор Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Гонор Сафрон Андреевич

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Яснозорье, Черкаська область
Место жительства
1794
Яснозорье, Черкаська область
РС 1794 ГАКО ф.280 оп.2 д.63 стр.692
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Гонор Аксинья Андреевна

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Гонор Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Гонор Семен Андреевич

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Гонор Василий Андреевич

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Гонор Иов Андреевич

Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна

Яснозорье, Черкаська область
Место жительства
1811
Яснозорье, Черкаська область
РС 1811 ДАЧкО ф.285 оп.1 д.17 стр.459
Место жительства
1821
Яснозорье, Черкаська область
ЦГИАК ф.127 о.1016 д.287 стр.1314
Смерть
После 1821

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