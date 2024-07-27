Гонор (Гоноренко) Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757
Отец: Гонор Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гонор Улиана Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Сын: Гонор Яков Андреевич
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Гонор Иван Андреевич
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Место жительства
1794
РС 1794 ГАКО ф.280 оп.2 д.63 стр.692
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Гонор Аксинья Андреевна
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Гонор Иов Андреевич
Мать ребёнка: Гонор Улиана Трофимовна
Место жительства
1811
РС 1811 ДАЧкО ф.285 оп.1 д.17 стр.459
Место жительства
1821
ЦГИАК ф.127 о.1016 д.287 стр.1314
Смерть
После 1821