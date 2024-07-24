Гонор Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гонор Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Гонор Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.12.1816 ст.
Отец ребёнка: Гонор Иван Андреевич
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X74-S9LR : Sun Mar 10 20:32:08 UTC 2024), Entry for Иов ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Гонор Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Гонор Иван Андреевич
Место жительства
1840
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
После 1840