Гонор Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонор Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гонор Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Гонор Максим Иванович

Отец ребёнка: Гонор Иван Андреевич

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.12.1816 ст.

Сын: Гонор Даниил Иванович

Отец ребёнка: Гонор Иван Андреевич

Яснозорье, Черкаська область
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X74-S9LR : Sun Mar 10 20:32:08 UTC 2024), Entry for Иов ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Гонор Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Гонор Иван Андреевич

Место жительства
1840
Яснозорье, Черкаська область
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
После 1840

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