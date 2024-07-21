Гонор Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонор Ульяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гонор Максим Иванович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сиренко Елисавета Максимовна

Отец ребёнка: Гонор Максим Иванович

Яснозорье, Черкаська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Гонор Алексей Максимович

Отец ребёнка: Гонор Максим Иванович

Яснозорье, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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