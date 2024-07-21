Гонор Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сиренко Елисавета Максимовна
Отец ребёнка: Гонор Максим Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Отец ребёнка: Гонор Максим Иванович
Смерть
Неизвестно