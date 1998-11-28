Хизапов Гарип Хизапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1920
Дата смерти28.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Хизапова Раиса Гариповна
Мать ребёнка: Хизапова Миннегайша Каримулловна
Рождение ребёнка
13.12.1953
Дочь: Яруллина (Хизапова) Фавзия Гариповна
Мать ребёнка: Хизапова Миннегайша Каримулловна
Рождение ребёнка
18.08.1955
Дочь: Хизапова Фирина Гариповна
Мать ребёнка: Хизапова Миннегайша Каримулловна
Смерть
28.11.1998
Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)