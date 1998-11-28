Хизапов Гарип Хизапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хизапов Гарип Хизапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1920

Дата смерти

28.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1920

Отец: Хазбетдин

Мать: Латифа

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Хизапова Раиса Гариповна

Мать ребёнка: Хизапова Миннегайша Каримулловна

Рождение ребёнка
13.12.1953

Дочь: Яруллина (Хизапова) Фавзия Гариповна

Мать ребёнка: Хизапова Миннегайша Каримулловна

Рождение ребёнка
18.08.1955

Дочь: Хизапова Фирина Гариповна

Мать ребёнка: Хизапова Миннегайша Каримулловна

Смерть
28.11.1998
Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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