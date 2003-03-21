Хизапова Миннегайша Каримулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти21.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Хизапова Раиса Гариповна
Отец ребёнка: Хизапов Гарип Хизапович
Рождение ребёнка
13.12.1953
Дочь: Яруллина Фавзия Гариповна
Отец ребёнка: Хизапов Гарип Хизапович
Рождение ребёнка
18.08.1955
Дочь: Хизапова Фирина Гариповна
Отец ребёнка: Хизапов Гарип Хизапович
Смерть
21.03.2003