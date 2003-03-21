Хизапова Миннегайша Каримулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хизапова Миннегайша Каримулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

21.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: Каримулла

Мать: Тахира

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Хизапова Раиса Гариповна

Отец ребёнка: Хизапов Гарип Хизапович

Рождение ребёнка
13.12.1953

Дочь: Яруллина Фавзия Гариповна

Отец ребёнка: Хизапов Гарип Хизапович

Рождение ребёнка
18.08.1955

Дочь: Хизапова Фирина Гариповна

Отец ребёнка: Хизапов Гарип Хизапович

Смерть
21.03.2003