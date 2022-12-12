Рыбная Слобода
Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
960Рыбная Слобода (Богородское), с. вл.при р. Каме.422527110371196Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары по понедельникам. Весною хлебная пристань.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
357. Рыбная Слобода, село бывшее владельческое, при реке Каме, дворов 205, жителей 1397, церковь православная, школа, больница, почтовая станция, пароходн. прст., ярмарка Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Рыбная Слобода, Анатышскойрусские872Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12630Рыбная Слободапгт55°28'50°09'N-39-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Городское поселение поселок городского типа Рыбная Слобода
92650151051пгт Рыбная Слободапоселок городского типа
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