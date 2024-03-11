Пестерева (Пашиничева) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерева (Пашиничева) Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пашиничев Николай Давыдович

Мать: Сиклития Александровна

Рождение ребёнка
03.12.1909

Дочь: Пестерева Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пестерев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1913

Сын: Пестерев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Пестерев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1915

Дочь: Пестерева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1916

Сын: Пестерев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.10.1922

Дочь: Пестерева Полексения Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1928
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