Пестерева (Пашиничева) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
03.12.1909
Дочь: Пестерева Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пестерев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1913
Отец ребёнка: Пестерев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1915
Дочь: Пестерева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.09.1916
Сын: Пестерев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1922
Дочь: Пестерева Полексения Дмитриевна
Смерть
1928