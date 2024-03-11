Пашиничев Николай Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашиничев Николай Давыдович

Пашиничев Николай Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1850

Отец: Пашиничев Давид Григорьев

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пестерева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Сиклития Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Пашиничев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сиклития Александровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пашиничев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сиклития Александровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пашиничев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сиклития Александровна

Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Пашиничева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Сиклития Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1989

Дочь: Пашиничева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сиклития Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close