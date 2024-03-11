Пашиничев Николай Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1850
Отец: Пашиничев Давид Григорьев
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пестерева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Сиклития Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Пашиничев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Сиклития Александровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пашиничев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сиклития Александровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пашиничев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Сиклития Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Пашиничева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Сиклития Александровна
Рождение ребёнка
23.01.1989
Дочь: Пашиничева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Сиклития Александровна
Смерть
Неизвестно