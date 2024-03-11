(Пашиничева) Сиклития Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пашиничева) Сиклития Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пестерева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Пашиничев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пашиничев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пашиничев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Пашиничева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Рождение ребёнка
23.01.1989

Дочь: Пашиничева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Смерть
Неизвестно
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