(Пашиничева) Сиклития Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пестерева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Пашиничев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пашиничев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пашиничев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Пашиничева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Рождение ребёнка
23.01.1989
Дочь: Пашиничева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Смерть
Неизвестно