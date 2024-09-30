Койвистойнен Адам Петрович
Место рождения
Дата рождения21.01.1898
Дата смерти04.03.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1898
Бракосочетание
17.10.1926
Рождение ребёнка
10.08.1927
Дочь: (Койвистойнен) Эльза Адамовна
Мать ребёнка: Койвистойнен Анна Абрамовна
Смерть
04.03.1930
Рождение ребёнка
01.07.1930
Сын: Койвистойнен Тойво Адамович
Мать ребёнка: Койвистойнен Анна Абрамовна