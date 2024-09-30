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Койвистойнен Адам Петрович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.01.1898

Дата смерти

04.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1898

Отец: Койвистойнен Петр Адамович

Мать: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.10.1926

Жена: Койвистойнен Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
10.08.1927

Дочь: (Койвистойнен) Эльза Адамовна

Мать ребёнка: Койвистойнен Анна Абрамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.03.1930
Рождение ребёнка
01.07.1930

Сын: Койвистойнен Тойво Адамович

Мать ребёнка: Койвистойнен Анна Абрамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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