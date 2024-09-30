Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.1881

Муж: Койвистойнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
17.12.1884

Дочь: (Койвистойнен) Анна Петровна

Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1889

Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.02.1892

Сын: Койвистойнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Койвистойнен Адам Петрович

Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: (Койвистойнен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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