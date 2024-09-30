Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.1881
Рождение ребёнка
17.12.1884
Дочь: (Койвистойнен) Анна Петровна
Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
16.02.1889
Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
27.02.1892
Сын: Койвистойнен Иван Петрович
Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Койвистойнен Адам Петрович
Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: (Койвистойнен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Койвистойнен Петр Адамович
Смерть
Неизвестно