Койвистойнен Петр Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1858
Дата смерти30.10.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.1881
Рождение ребёнка
17.12.1884
Дочь: (Койвистойнен) Анна Петровна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1889
Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1892
Сын: Койвистойнен Иван Петрович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Койвистойнен Адам Петрович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: (Койвистойнен) Мария Петровна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна
Смерть
30.10.1913