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Койвистойнен Петр Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1858

Дата смерти

30.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.1881

Жена: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1884

Дочь: (Койвистойнен) Анна Петровна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1889

Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.02.1892

Сын: Койвистойнен Иван Петрович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Койвистойнен Адам Петрович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: (Койвистойнен) Мария Петровна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Пюннёнен) Мария Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.10.1913

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