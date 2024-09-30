Койвистойнен Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койвистойнен Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1926

Муж: Койвистойнен Адам Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1927

Дочь: (Койвистойнен) Эльза Адамовна

Отец ребёнка: Койвистойнен Адам Петрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1930

Сын: Койвистойнен Тойво Адамович

Отец ребёнка: Койвистойнен Адам Петрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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