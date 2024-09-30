Койвистойнен Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1926
Рождение ребёнка
10.08.1927
Дочь: (Койвистойнен) Эльза Адамовна
Отец ребёнка: Койвистойнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1930
Сын: Койвистойнен Тойво Адамович
Отец ребёнка: Койвистойнен Адам Петрович
Смерть
Неизвестно