Петреченко Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петроченко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Петроченко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петреченко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Петроченко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петроченко Ольга
Смерть
Неизвестно